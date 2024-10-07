İzmir Fırınlarında Fiyat ve Gramaj Denetimi Yapıldı

İzmir’de Fırın Denetimleri Arttı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, şehir genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, ekmek satışında belirlenen tarifelere uyulup uyulmadığını kontrol etmek.

Denetimlerin Sebebi

Denetimlerin başlatılmasında, Ticaret Bakanlığı’na gelen tüketici şikayetleri etkili oldu. Bu doğrultuda, fırınların fiyat uygulamaları sıkı bir şekilde gözden geçirildi. Basmane semtindeki fırınlarda yapılan incelemelerde, fiyat etiketleri ve ürün tartımları kontrol edildi.

Yasal Düzenlemeler ve Cezalar

İl Ticaret Müdürlüğü, belirlenen tarifenin üzerinde satış yapan fırınlar hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tutanak düzenlendiğini bildirdi. Usulsüzlük tespit edilmesi halinde, işletmelere 100 bin ila 1 milyon lira arasında idari para cezası uygulanabiliyor.

Vatandaşların İhbar Hakkı

Denetimlerin yanı sıra, vatandaşların devreye girebileceği Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ile tarife dışı satışlar konusunda ihbarda bulunmaları teşvik ediliyor. Bu sayede halk, fırınlardaki haksız fiyat artışlarını bildirme imkanına sahip.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Basmane semtindeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, fiyat etiketlerini kontrol etti, tartım yaptı, tarifeye uygunluğunu kontrol etti.