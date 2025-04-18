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İzmir Kemalpaşa'da Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama

Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük iddiası nedeniyle düzenlenen operasyonda, 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:35
İzmir Kemalpaşa'da Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine Yönelik Operasyon

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, belediye kamu harcamalarında usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Yasal Süreç

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ve organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediye personeli S.K. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Usulsüzlük İddiaları ve İdari Süreç

Kemalpaşa Belediyesi'nin, geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlediği Gülşen konserinin iptal edilmesi sonrasında oluşan kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen idari soruşturma başlatmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kapsamda, 5 şüpheli hakkında, kamu kurumuna zarar vermek ve haksız menfaat sağlamak suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

Polis Ekiplerinin Operasyonu

Polis ekipleri, dün gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı A.B., açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personeli S.K. ve B.B., ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P.'yi gözaltına aldı. Şu an için soruşturma derinlemesine devam ederken, sürecin gelişmeleri takip edilecektir.

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiasına ilişkin...

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan, aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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