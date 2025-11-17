İzmir Konak'ta Firari O.B. Kovalamaca Sonucu Yakalandı — 16 Yıl 3 Ay Hapis

İzmir Konak'ta firari şahıs polis kovalamacasıyla yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin 15 Kasım'daki müdahalesi sonucu yakalandı ve adli makamlara teslim edildi.

Olayın detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, 15 Kasım günü şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan O.B. (39) üzerinde yapılan sorguda arandığı tespit edildi.

Arama ve suç kayıtları

Yapılan sorgulamada, şüphelinin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 6 farklı dosya kapsamında arandığı ve toplam 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yasal süreç

Gözaltına alınan O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN TOPLAM 16 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAŞANAN KOVALAMACA SONUCU YAKALANARAK ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ.