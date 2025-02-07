İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 3 Tutuklama
İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde oldukları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.
Gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesiyle 3 zanlı tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon Detayları
4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya illerinde düzenlenmişti. Bu eş zamanlı operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.