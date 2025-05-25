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İzmir Milletvekilleri Ödemiş Çevre Yolu'nda Test Sürüşü Yaptı

AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri, Ödemiş Çevre Yolu'nda test sürüşü yaparak proje hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:36
İzmir Milletvekilleri Ödemiş Çevre Yolu'nda Test Sürüşü Yaptı

İzmir Milletvekilleri Ödemiş Çevre Yolu'nda İnceleme Yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, yapımı süren Ödemiş Çevre Yolu'nda test sürüşü gerçekleştirdi.

Çankırı ve Osmanoğlu, ilçenin trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen 5,5 kilometrelik çevre yolunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Önemli Açıklamalar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çankırı, çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalacağını vurgulayarak, "Ödemiş için önemli bir hizmet olacağına inanıyorum. Çevre yolu son derece güzel olmuş. Ödemiş ve bölgesine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu ise çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Ödemiş için beklenen bir yoldu. 3 kavşağın birleştiği yolu, arkadaşlarımız bütün gayretleriyle Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyorlar." dedi.

İncelemelerin ardından Çankırı ve Osmanoğlu, çevre yolunda test sürüşü gerçekleştirdiler.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu yapımı süren Ödemiş Çevre Yolu'nda test sürüşü gerçekleştirdi. Çankırı ve Osmanoğlu, (sağ4) ilçenin trafik yoğunluğunu azaltmak için yapımı devam eden 5,5 kilometrelik çevre yolunu ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu yapımı süren Ödemiş Çevre Yolu'nda test sürüşü gerçekleştirdi. Çankırı ve Osmanoğlu, (sağ4) ilçenin trafik yoğunluğunu azaltmak için yapımı devam eden 5,5 kilometrelik çevre yolunu ziyaret etti.

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