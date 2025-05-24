İzmir Urla'da Makilik Alanda Yangın: Ekipler Müdahalede Bulundu

İzmir Urla'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Urla ilçesindeki Gülbahçe Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangına karşı hızlı bir müdahale gerçekleştirildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Başladı

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerin özverili çalışmaları, yangının yayılmasını önlemek için devam etmektedir.

Son Durum

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik tüm imkanlar seferber edilmişken, ekiplerin başarılı müdahalesiyle durumu en kısa sürede stabilize etmek hedefleniyor. Yangın bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

İzmir'in Urla ilçesinin Gülbahçe Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.