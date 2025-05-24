İzmir Urla'da Yangın Kontrol Altına Alındı: Ekipler Hızla Müdahale Etti

İzmir Urla'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Urla ilçesi'nde, makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirlenemedi

Yangın, Gülbahçe Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınması için seferber oldu.

Çalışmalara Hızla Başlandı

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için acil müdahale başlatıldı.

Sonuç

Yangın, ekiplerin etkili çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı. Olayla ilgili anyar bir bilgiye ulaşılamadı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Gülbahçe Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.