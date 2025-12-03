İzmit'te Ümitcan Şirin Cinayeti: İddianame 'Planlı Tuzak' Dedi

İddianame Kabul Edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ümitcan Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, iki sevgilinin Şirin'i buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğü, saldırı anının videoya alındığı ve eylemin başından itibaren planlı hareket edildiği vurgulandı.

Olayın Detayları

Ümitcan Şirin (21), 26 Temmuz gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bıçaklandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şirin'in ölümünün ardından geniş çaplı soruşturma yürütüldü.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheliler arasında Samet E.A., M.F.Y., R.Y., Mustafa O., Gamzenur B. ve Z.Ç. yer aldı. Emniyetteki işlemler sonrası Z.Ç. savcılıktan serbest bırakıldı; Samet E.A. ve M.F.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. R.Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame ve Suçlamalar

İddianame kapsamında, Mustafa O., Gamzenur B. ve Samet E.A. hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından işlem yapıldı. 18 yaşından küçük sanıklar R.Y. ve M.F.Y. için ayrı dosya düzenlendi.

Şüphelilerin İfadeleri

Gamzenur B. ifadesinde ilişkisini, Ümitcan ile tanışmasını ve yaşananları anlattı: 'Mustafa O. ile 2 yıldır ilişkimiz vardı. Mustafa ile 1 Mayıs tarihinde ayrıldık. 2 hafta kadar sonra Ümitcan ile Tiktok’tan tanıştık... Üstündeki kıyafetlerim bana ait değildi... Ümitcan o akşam vakti benden 400 lira istedi... Ümitcan ile yaşadığım olaydan 2 hafta kadar sonra Mustafa ile barıştık. Yaşananları Mustafa’ya anlattım.'

Mustafa O. ise olayı ve planlamayı şu sözlerle aktardı: '25 Temmuz günü Ümitcan, Gamze’ye İnstagram’dan takip isteği attı... Ben de 'Kabul et, yazarsa bir yere çağırtır daha sonra da darp ederim' düşüncesine girdim... 26 Temmuz günü saat 13.00-14.00 gibi Gamzenur, Ümitcan’ın kendisine mesaj attığını söyledi. Gamze’ye; 'Onu bir yere çağır, döveceğim' dedim.' Mustafanın, karşılaşma sırasında tartışmanın alevlendiğini ve sonrasında yaşananları anlattığı ifadede, R.Y.'nin bıçağı çıkartıp Ümitcan'ın kasık bölgesine '1-2 defa salladığı'nı belirttiği yer aldı.

Samet E.A. ifadesinde, kavga sırasında Mustafa'nın Ümitcan'a vurduğunu ve R.Y.'nin daha sonra bıçağı kullanarak 2-3 defa savurduğunu söyledi: 'Olayda herhangi bir dahlim yok.'

R.Y. ise olasında, bıçağı yerde görüp aldığını, kasıtlı saplama iddiasını reddettiğini ve Ümitcan bıçaklandıktan sonra Mustafa'nın talimatıyla video kaydı aldığını beyan etti. R.Y. ayrıca Mustafa'nın yanında da bıçak bulunduğunu, Mustafa'nın da bıçaklamış olabileceğini ifade etti.

Savcılığın Değerlendirmesi ve Cezai Talep

İddianamede savcılık, şüphelilerin buluşmayı organize ederek ve planlayarak hareket ettiklerini, saldırıyı birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti. Savcılık, tutuklu sanıklar Mustafa O., Gamzenur B. ve tutuksuz sanık Samet E.A. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ek olarak, Mustafa O. hakkında 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dosya, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sürecin ilerlemesiyle birlikte yargılamaya konu olacak.

