İzmit'te vicdanları yaralayan saldırı: Otizmli Ertuğrul Şenol odunla darbedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktığı iddiasıyla darbedildi. Olay, dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre, Şenol’un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı şahsı zorla içeri soktu ve elindeki odunla vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Daha sonra saldırgan, Şenol'u iş yerinden sokağa attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri saldırganı hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalede Şenol'un kafasına 6 dikiş atıldı, kolu alçıya alındı. Doktorlar, vücutta ödem ve geniş morluklar tespit etti. Aile, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Ağabeyimi tanıyamadım"

Darbedilen gencin kardeşi Yuşa Şenol, yaşananları anlattı: "Hastaneye vardığımızda ağabeyimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı."

Yuşa Şenol "Doktorlar gözetiminde saatlerce hastanede kaldık. Bu bir tokat, yumruk değil; bildiğiniz cinayete teşebbüs" diyerek tepkisini dile getirdi.

Şenol ayrıca şüphelinin savunmasını eleştirerek, "Biz polisten bir açıklama alamadık. Şahıs da şikayetçi olmuş. ’Odunluğuma mı girdi?’ diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Ağabeyimin üzerinde bir tane bile karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı.

Tepkiler ve adalet talebi

Olayın ardından çok sayıda otizm derneği ve avukat aileyle iletişime geçti. Yuşa Şenol, "Sağ olsun bu konu hakkında da otizm dernekleri ve avukatları bizimle iletişime geçtiler. Hepsi desteklerini sürdürüyorlar. İnşallah bu olayın en kısa sürede yargıya taşınıp bu şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz, bekliyoruz. Temennimiz bu yönde" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmit’te yaşanan bu insanlık dışı saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Zihinsel engelli kardeşimiz Ertuğrul Şenol’a yapılan bu vahşeti şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağız. Adaletin en hızlı şekilde tesis edilmesi için sürecin yakın takipçiyiz" ifadelerine yer verdi.

Saldırıya uğrayan Ertuğrul Şenol’un lisanslı atlet olduğu ve uzun atlama branşında Türkiye ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunduğu öğrenildi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE YÜZDE 85 OTİZMLİ VE EPİLEPSİ HASTASI OLAN ERTUĞRUL ŞENOL'UN, BİSİKLETLE GEZDİĞİ SIRADA BİR FIRININ ODUNLUĞUNA BAKTIĞI GEREKÇESİYLE ODUNLA DARBEDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ.