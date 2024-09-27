Japonya'da LDP Başkanlığına İşiba Şigeru Seçildi

Japonya'da Yeni Lider: İşiba Şigeru

Japonya'da iktidarı elinde bulunduran Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlık seçimlerinde, eski Genel Sekreter İşiba Şigeru zafer kazandı.

Meclis Başbakanlığına Yükseliyor

İşiba, önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi'nde başbakanlık görevini devralacak. LDP lideri ve mevcut başbakan Kişida Fumio, siyasi fon skandalı gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Seçim Süreci ve İlk Tura Dair Gelişmeler

Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen kongrede, 9 aday arasında hiçbiri ilk turda gerekli çoğunluğu elde edemedi. İlk turda, Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae 181 oy alarak birinci, İşiba 154 oyla ikinci, ve eski Enerji Bakanı Koizumi Şinciro 136 oyla üçüncü oldu.

İkinci Tura Geçiş ve Sonuçlar

İlk turda oyların dağılımı nedeniyle, en çok oy alan Takaiçi ve İşiba ikinci tura kaldı. İkinci turda İşiba, 215 oyla yeni LDP lideri olarak seçildi ve Takaiçi ise 194 oy aldı.

Geleçek Planları

İşiba, LDP ve koalisyon ortağı Komeito ile birlikte yönettikleri Temsilciler Meclisi oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.