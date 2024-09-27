DOLAR
34,19 -0,14%
EURO
38,07 0,63%
ALTIN
2.931,05 0,07%
BITCOIN
2.239.604,63 -1,21%

Japonya'da LDP Başkanlığına İşiba Şigeru Seçildi

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri İşiba Şigeru, başbakanlık görevini üstlenecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:13
Japonya'da LDP Başkanlığına İşiba Şigeru Seçildi

Japonya'da Yeni Lider: İşiba Şigeru

Japonya'da iktidarı elinde bulunduran Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlık seçimlerinde, eski Genel Sekreter İşiba Şigeru zafer kazandı.

Meclis Başbakanlığına Yükseliyor

İşiba, önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi'nde başbakanlık görevini devralacak. LDP lideri ve mevcut başbakan Kişida Fumio, siyasi fon skandalı gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Seçim Süreci ve İlk Tura Dair Gelişmeler

Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen kongrede, 9 aday arasında hiçbiri ilk turda gerekli çoğunluğu elde edemedi. İlk turda, Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae 181 oy alarak birinci, İşiba 154 oyla ikinci, ve eski Enerji Bakanı Koizumi Şinciro 136 oyla üçüncü oldu.

İkinci Tura Geçiş ve Sonuçlar

İlk turda oyların dağılımı nedeniyle, en çok oy alan Takaiçi ve İşiba ikinci tura kaldı. İkinci turda İşiba, 215 oyla yeni LDP lideri olarak seçildi ve Takaiçi ise 194 oy aldı.

Geleçek Planları

İşiba, LDP ve koalisyon ortağı Komeito ile birlikte yönettikleri Temsilciler Meclisi oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'daki Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 133'e Ulaştı
2
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Duygusal Açıklamalar
3
Bursa'da Genç Kayıplarıyla İlgili Dava Yeniden Görüldü
4
Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan İçin Acil Yardım Kampanyası Başlattı
5
Gündemdeki Haberlere Derinlikli Bir Bakış: 27 Eylül 2024
6
Eski Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Gerçekleşti
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor