Kabataş Metro Şantiyesinde İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 2'si Tedavide

Kabataş Metro Şantiyesinde İskele Çökmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Olay ve kurtarma çalışmaları

Beyoğlu Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1’i, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 işçinin tedavisi sürüyor.

Olay, Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonucu 2 işçi göçük alanından çıkarılırken, göçükte kalan 3 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden 1’i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; 2 yaralı işçinin tedavisi sürüyor.

