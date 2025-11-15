Kabataş Metro Şantiyesinde İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 2'si Tedavide

Beyoğlu Kabataş Metro şantiyesinde saat 20.30'da iskele çöktü; 3 işçiden 1'i hastanede hayatını kaybetti, 2 işçinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 01:02
Olay ve kurtarma çalışmaları

Beyoğlu Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1’i, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 işçinin tedavisi sürüyor.

Olay, Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonucu 2 işçi göçük alanından çıkarılırken, göçükte kalan 3 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden 1’i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; 2 yaralı işçinin tedavisi sürüyor.

