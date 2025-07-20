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Kabataş Transfer Merkezi 30 Ağustos'ta Tam Kapasiteyle Açılıyor

İBB, Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle hizmete gireceğini duyurdu. Proje detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 12:07
Kabataş Transfer Merkezi 30 Ağustos'ta Tam Kapasiteyle Açılıyor

Kabataş Transfer Merkezi'nin Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılacağını duyurdu. Merkez, bölgedeki ulaşım sistemlerini bir araya getirerek önemli bir aktarma noktası olmayı hedefliyor.

İnşaat Süreci Tamamlanıyor

27 Eylül 2021'de inşaatına başlanan Kabataş Transfer Merkezi'nin 2. etap çalışmaları %98 oranında tamamlandı. İlk etabın ise 30 Mart 2024'te hizmete girmesi planlanıyor. Toplamda 17 bin 243 metrekarelik bir kullanım alanına sahip merkez, otopark, sergi salonları, kafeteryalar, ticari alanlar ve ofisler ile yolculara geniş imkanlar sunacak.

Ulaşımda Yeni Bir Dönem

Kabataş Transfer Merkezi, raylı sistem, füniküler, vapur ve kara yolu ulaşımını tek çatı altında topluyor. Bu projeyle birlikte, 33 bin 270 metrekare peyzaj alanı ve yeşil çatı uygulamaları da hayata geçiriliyor. Ayrıca, bölgede süren arkeolojik kazılardan sonra tamamlanacak metro istasyonu çalışmalarıyla alanın toplam büyüklüğünün 52 bin 200 metrekare'ye ulaşması bekleniyor.

İstanbul'un Tarihi ve Modern Mimari Kesişimi

Kabataş Transfer Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Parkı ve Kabataş Füniküler ve Tramvay Durağı'nın kesişim noktasında bulunuyor. Bu proje, İstanbul'un tarihi dokusunu çağdaş mimari anlayışıyla harmanlayarak kente değer katmayı hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle hizmete açılması için geri sayım sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılması planlanıyor.

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