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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:06
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de Tragedi

Kadıköy'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde, 24 Ocak tarihinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda İtalyan restoran şefi olan bir ailenin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Genç Mattia, arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak için giderken, B.B. (15) ve U.B. (16) ile arasında çıkan tartışma sonucunda bıçaklı saldırıya uğradı. Sindirlenmeyen bir gerginlikte, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklandı. U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeleyerek olaya müdahil oldu.

Ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler B.B. ve U.B., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Toplumda Şok Etkisi Yaratan Olay

Bu trajik olay, Kadıköy'de yaşayan toplumu derinden etkiledi. Mattia'nın ailesi ve arkadaşları büyük bir yas içerisinde.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, benzer olayların önlenmesi amacıyla yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.

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