Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Yeni Adımlar!

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Model Tanıtıldı

Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, akademisyenlerin görüşlerini almak üzere toplandı. Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlık etti.

Önemli Sunumlar

Komisyon toplantısında, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Coşkun Taştan ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Meryem Bulut sunum yaptı. Prof. Dr. Taştan, pilot uygulama süreci tamamlanan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Karar Destek Modeli-1 (KDM-1) Projesi'ne dair detayları aktardı.

Risk Değerlendirme ve Karar Destek Modeli

Prof. Dr. Taştan, Türkiye'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları için geliştirilen kayıt formunun zamanla çeşitli sorunlar ortaya çıkardığını belirtti. Bu sorunları aşmak için yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdiklerini ifade eden Taştan, "Amacımız, belirsizlik durumunda alınacak kararların daha isabetli olması için destek sağlamaktır" dedi.

Yerli ve Milli Çözüm

Taştan, modelin tamamen yerli ve milli olduğunu vurgulayarak, başvuru sırasında mağdurlarla ilgili verilerin toplandığını ve bu verilerle birlikte risk analizi yaptıklarını açıkladı. Uygulamaların pilot denemelerinde hem Jandarma hem de Emniyet Genel Müdürlüğü sorunları tespit ederek geri dönüş sağladı. Bu sorunların düzeltmelerinin ardından modelin 2025 yılında Türkiye genelinde kullanımına sunulması planlanıyor.

Toplumsal Bakış Açısı

Prof. Dr. Meryem Bulut, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, toplumsal bir sorun olduğunu kaydetti. Geçmişteki araştırmalarına dayanan Bulut, internet ve medyanın şiddetin meşrulaşmasına katkı sağladığını belirterek, "Şiddet, kız çocuklarında utanç, erkek çocuklarında öfke yaratıyor" şeklinde önemli bir tespitte bulundu.

Çözüm Önerileri

Bulut, kadına yönelik şiddeti önlemek için kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Uzaklaştırma kararları alan kadınlara psikolojik destek sağlanmasını, erkeklere ise farkındalık eğitimi verilmesini önerdi. Ayrıca, sosyal medyada nefret söyleminin önlenmesi ve medyada şiddet haberlerinin doğru bir şekilde sunulması gerektiğini vurguladı.