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Kadınların Kooperatiflerle Güçlendirilmesi: Bakan Göktaş'ın Vizyonu

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak için kooperatiflerin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:21
Kadınların Kooperatiflerle Güçlendirilmesi: Bakan Göktaş'ın Vizyonu

Bakan Göktaş'tan Kadın Kooperatiflerine Destek Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Yerel Paydaş Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımı

Bakan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz her bir politika ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı, iş dünyasında daha etkin rol almalarını sağlamayı hedefliyoruz," dedi. Bu bağlamda, Türkiye'nin geleceğine yönelik 12. Kalkınma Planı'nda kadın kooperatifçiliğine özel bir önem verildiğini belirtti.

Kadın Kooperatiflerinin Gücü

Bakan, kadın kooperatiflerinin önemine dikkat çekerek, "Bir kadın kooperatiflerine adım atan bir birey, yalnızca kendi hikayesini değil, başka kadınların hikâyelerini de taşır" açıklamasında bulundu.

Hedefler ve Stratejiler

Bakan Göktaş, 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranını %40,1'e, kadın istihdam oranını ise %36'ya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu hedeflere ulaşmayı planlıyoruz," dedi.

Ulaşım ve Eğitim Faaliyetleri

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, bugüne kadar 10,251 kadına eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Göktaş, bu alanda web portalı ile kadın kooperatiflerine destek sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kooperatifler Yılı ve İşbirlikleri

2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bakan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü ile kadın kooperatiflerine kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

Gelecek İçin Ümit Var

Son olarak, yerel paydaşlardan gelen destekle kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmesini sağlamanın önemini vurguladı. "Kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

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