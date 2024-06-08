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Kâğıt 5 TL’ye veda ediliyor! 5 TL’lik madeni para tedavülde

Resmî Gazete üzerinde yer alan detaylara göre, 5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına yönelik tebliğ paylaşıldı. 5 TL’lik madeni para üzerinde Atatürk rölyefi, Türkiye Yüzyılı Logosu ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı yer alacak.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:04
Kâğıt 5 TL’ye veda ediliyor! 5 TL’lik madeni para tedavülde

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında, 28/5/1970 tarihli ve 1.264 sayılı olan madeni ufaklık ve hatıra para bastırılması hakkında kanunun uyarınca bakanlığa bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özellikleri belirtilmiş olan 5 TL değerinde madeni paraların basıldığı aktarıldı.

Kâğıt 5 TL’ye veda ediliyor! 5 TL’lik madeni para tedavülde
5 TL’lik madeni para yolda

Aktarılan bilgiler kapsamında; 5 TL’lik madeni paranın kenar özelliği düz tırtılı olan paraların çapı 28 - 15 mm, kalınlığı 1,70 mm, son olarak ağırlığı ise 8,25 g olarak belirtildi. Paraların ön yüzdendeki dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve beraberinde bu motifin dış kontrolünün tekrarı kullanılarak yeniden derinlik kazandırıldı.

Bu özelliklere ek olarak 5 TL’lik madeni paranın ön yüzünde halka ve göbeğin birleşim yerindeyse ay yıldız yer alacak. Ortasında ise Türkiye Yüzyılı logosuna yer verildi. Logonun sol kısmında 5 rakamı, alt kısmında ise “Türk lirası” yazısı yer alacak. Yazının altında basım yılına da yer verilecek. Arka yüzüne bakıldığı zaman ise Cumhuriyet’in koruyucusu olan büyük Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’üne rölyefi yer alacak. Çerçevesinde ise Türkiye Cumhuriyeti yazısına yer verildi.

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