Kağızman'da Emekli İmam Kepçe Altında Hayatını Kaybetti

Kağızman'da yol çalışması sırasında geri manevra yapan kepçenin altında kalan emekli imam H.K. (70) yaşamını yitirdi; operatör M.K. gözaltında.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:31
Şahindere Mahallesi'nde yol çalışması sırasında feci kaza

Kars'ın Kağızman ilçesi Şahindere Mahallesi, Ali Ataman Caddesi'nde meydana gelen kazada, Kağızman Belediyesi'ne ait kepçe, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmaları sırasında geri manevra yapıyordu.

İddiaya göre alışverişten dönüp evine gitmek isteyen ve emekli imam olduğu öğrenilen H.K. (70), yolun karşısına geçmeye çalışırken geri gelen kepçeyi fark edemedi ve iş makinesinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları, H.K.'nın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kepçe operatörü M.K. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

