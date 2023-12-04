Kahramanlar-32 Operasyonu ile 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: Kırmızı Kategoride Aranıyordu

Bakan Yerlikaya, terör örgütüne karşı yapılan operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon Alayurt Mahallesi kırsalında gerçekleştirildiği belirtildi. Bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından yürütülen operasyonda, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen aracın takibine başlandığını belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dargeçit-Midyat kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilen şüpheli araçla ilgili bilgi verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından zırhlı araç unsurlarıyla başlatılan Kahramanlar-32 Operasyonu'nda, zırhlı araçların teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı sırada, araç içerisinden zırhlı araçlara ateş açıldığını ve yaşanan çatışma sonrasında 2 teröristin kendilerini patlattığını açıkladı.

4 Ayrı Eylemin Talimatını Vermiş

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirtildi. Operasyon kapsamında "Rodi Hayri" kod adlı Orhan Elma da etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimliğinin belirlenme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, terörist Orhan Elma'nın birçok eylemde aktif rol aldığını açıkladı. Terör örgütü üyesi Orhan Elma, daha önce 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişinin şehit olduğu, 10'u güvenlik görevlisi 12 kişinin yaralandığı 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edildi. Etkisi hale getirilen terörist kırmızı kategoride arandığı belirtildi.

"Şırnak'ın İdil ilçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019'da Astsubay Çavuş Mehmet Yalçın'ın yaralanması" eylemine dahil olduğu belirtilen teröristin ayrıca 9 Aralık 2019'da İdil kırsalında Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Jandarma 5. Kademe Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması olayında da adı yer alıyor. Bunların yanı sıra 4 Mayıs 2019'da İdil kırsalında Oyalı-Karalar yolunda araç içerisinde 2 kişinin şehit edilmesinde ve 24 Nisan 2023'te İdil'in Çığır köyünde 3 kişiye yönelik silahlı saldırı olayında bir kişinin şehit edilmesi ve 2'sinin yaralanması eylemlerinde de talimat veren kişi olduğu belirtildi.



Bakan Ali Yerikaya, "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullanarak, operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti ve terör ve işbirlikçilerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. Bakan, güvenlik güçlerinin kararlılığının ve mücadele azminin devam edeceğini belirterek, terörle mücadelede elde edilen başarıların ülkenin huzur ve güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

