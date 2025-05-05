Kahramanmaraş Stadyumu İçin Yapım Sözleşmesi İmzalandı

Kahramanmaraş Stadyumu İçin Resmi Sözleşme İmzalandı

Kahramanmaraş'ta inşa edilecek olan Kahramanmaraş Stadyumu için yapım sözleşmesi imzalandı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente kazandırılacak olan stadyum, 17.500 seyirci kapasitesine sahip olacak.

Vali Ünlüer'den Açıklamalar

Sözleşme, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara'da imzalandı. Vali Ünlüer, stadyumun tasarımına ilişkin olarak, "Yaşayan stat olarak planlandı. Bu stadyum, Kahramanmaraş'a ve vatandaşlarımıza birçok spor dalında ve sosyal etkinlikte hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Stadyumda Yer Alacak Tesisler

Yeni stadyumda bulunacak tesislerle ilgili de bilgi veren Ünlüer, şu unsurlara değindi:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri

Protokol fuayesi ve dinlenme salonları

Basın fuayesi, çalışma salonları ve toplantı odası

Canlı yayın odası ve teknik hacimler

10 loca ve seyirci fuayeleri

Sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma ve 3 antrenman salonu

İş yerleri ile mescitler

İmza Törenine Katılanlar

İmza törenine, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı.

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.