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Kahramanmaraş Stadyumu İçin Yapım Sözleşmesi İmzalandı

Kahramanmaraş'a inşa edilecek stadyumun yapım sözleşmesi imzalandı. 17.500 seyirci kapasiteli stadyum çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 18:55
Kahramanmaraş Stadyumu İçin Yapım Sözleşmesi İmzalandı

Kahramanmaraş Stadyumu İçin Resmi Sözleşme İmzalandı

Kahramanmaraş'ta inşa edilecek olan Kahramanmaraş Stadyumu için yapım sözleşmesi imzalandı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente kazandırılacak olan stadyum, 17.500 seyirci kapasitesine sahip olacak.

Vali Ünlüer'den Açıklamalar

Sözleşme, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara'da imzalandı. Vali Ünlüer, stadyumun tasarımına ilişkin olarak, "Yaşayan stat olarak planlandı. Bu stadyum, Kahramanmaraş'a ve vatandaşlarımıza birçok spor dalında ve sosyal etkinlikte hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Stadyumda Yer Alacak Tesisler

Yeni stadyumda bulunacak tesislerle ilgili de bilgi veren Ünlüer, şu unsurlara değindi:

  • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri
  • Protokol fuayesi ve dinlenme salonları
  • Basın fuayesi, çalışma salonları ve toplantı odası
  • Canlı yayın odası ve teknik hacimler
  • 10 loca ve seyirci fuayeleri
  • Sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma ve 3 antrenman salonu
  • İş yerleri ile mescitler
Kahramanmaraş'a değer katacak bu yatırımın, hem şehrimize hem de tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

İmza Törenine Katılanlar

İmza törenine, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı.

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

Kahramanmaraş'a inşa edilecek "Kahramanmaraş Stadyumu"nun yapım sözleşmesi imzalandı.

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