Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Yasım'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Mesajı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Anadolu Ajansı‘nın kuruluşunun 105. yılını kutladı. Bu özel günde, ajansın Türkiye’nin haberleşme alanındaki katkılarına değinen Yasım, Anadolu Ajansı’nın tarihine ve gazetecilik misyonuna vurgu yaptı.

Rektör Yasım, yaptığı açıklamada, “Anadolu Ajansı, uluslararası arenada Türkiye’nin sesini duyurmakta büyük bir rol üstlenmiştir” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, ajansın gelişen teknolojiye ayak uydurması ve dijitalleşme sürecindeki başarılı adımları hakkında da görüşlerini paylaştı.

Bu önemli gün vesilesiyle, KSÜ Rektörü Yasım, Anadolu Ajansı’na gelecekte de aynı başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu ve ajans çalışanlarını tebrik etti.