Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre 14 yaşındaki M.K., aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Ö. ile babasına ait iş yerinin ofisinde otururken tabancayla şakalaştı.

Şaka sırasında silahın ateş almasıyla Mustafa Ö. ağır şekilde yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖLEN MUSTAFA Ö.