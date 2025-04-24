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Kahramanmaraş'ta 20 Bin Aileye 'Beni Dinler misiniz?' Projesiyle Ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projede 20 bin aile tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:33
Kahramanmaraş'ta 20 Bin Aileye 'Beni Dinler misiniz?' Projesiyle Ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta 'Beni Dinler misiniz?' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Beni Dinler misiniz?' projesi, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı yapılan farkındalık çalışmaları ile yaklaşık 20 bin aileye ulaştı.

Farkındalık Eğitimleri ve Mektup Çalışması

Özellikle 4. sınıf öğrencileri ve ailelerine yönelik hazırlanan proje kapsamında, gönüllü Yeşilay eğitmenleri tarafından planlı ve sürdürülebilir bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi. Projenin en dikkat çekici parçası ise öğrencilerin bağımlı bir yakınına mektup yazarak deneyimlerini paylaşmaları oldu.

Bu bağlamda, il genelindeki tüm ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden bağımlı bir yakınına mektup yazarak, onların bağımlılığından kurtulması için çağrıda bulunmaları istendi. Öğrencilerin içten ve duygusal mesajlarla dolu mektupları, aile içindeki bağları güçlendirirken bağımlılık konusunda da farkındalık oluşturdu.

Ödül Töreni ile Proje Tamamlandı

Mektup çalışması sonucunda dereceye giren öğrencilere, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir törenle ödülleri verildi. Törende konuşan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, projenin yalnızca Kahramanmaraş'ta uygulanan özgün bir çalışması olduğunu vurgulayarak, 'Bu kapsamda, öğrenciler bağımlı bir yakınlarına, bağımlılığından kurtulması için bir mektup yazarak farkındalık yaratmayı hedefledi' ifadelerini kullandı. Alagöz, projenin 20 bine yakın aileye ulaşarak önemli bir etki yarattığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da projeye katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Törene, öğrenciler, öğretmenler, aileler ve ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen...

Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Beni Dinler misiniz?" projesi kapsamında, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları gerçekleştirilerek yaklaşık 20 bin aileye ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen...

Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Beni Dinler misiniz?" projesi kapsamında, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları gerçekleştirilerek yaklaşık 20 bin aileye ulaşıldı.

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