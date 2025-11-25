Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi: Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sona Yaklaştı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkımlarında büyük ölçüde sona gelindi; mahkeme süreçleri tamamlanan yapılar da kaldırılıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:05
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkımlarında büyük bölüm tamamlandı. Mahkemelik olduğu için önce ertelenen yapıların karar süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkımlara geçildiği, dava aşamaları tamamlandıkça işlemlerin sürdürüleceği bildirildi.

Yıkım çalışmaları ve hedefler

Şehir genelinde yürütülen çalışmalarda yıkımların büyük bölümü bitirildi; kalan yapıların da kısa sürede kaldırılması hedefleniyor. Bir kısım dosya, yapı sahiplerinin yıkım kararlarına itirazları nedeniyle bir süre duraksadı ancak mahkeme süreçlerinin tamamlanmasıyla bu yapılar da sırayla yıkılıyor.

Kalan sınırlı sayıdaki yapılar, ihale ve teknik işlemler tamamlandıkça kaldırılıyor. Yıkımların tamamlanmasının ardından rezerv alanların, dönüşüm bölgeleri ve yeniden imar planlarının uygulama aşamasının hız kazanacağı kaydedildi.

Saha notları: Vatandaşlardan değerlendirmeler

Zeynel Abidin adlı vatandaş, "Yeni binalar çok güzel, modern ve estetik. 3 yıl gibi bir süre geçti, hızla yükseliyor binalar. Biraz toz toprak oluyor, onlara da katlanmamız lazım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Feramuz Ağcakoyunlu adlı vatandaş ise, "Bir yandan yıkılıp, bir yandan yapılıyor. Burası mahkemelikti. Şimdiye biterdi, itiraz edilmişti, şu anda yıkılıyor ve yeniden yapılacak. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Başka bir ülke bu duruma getiremezdi. Amerika’daki selde kendi haline bıraktı ama bizim devletimiz koştu, yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.

