Kahramanmaraş'ta 8,5 milyar TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 15 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 8,5 milyar TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu

Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 8,5 milyar TL tutarında işlem hacmine ulaşan organizasyona yönelik operasyonda toplam 17 şüpheliden 15 kişi tutuklandı.

Operasyonun kapsamı ve yakalananlar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin deliller toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olarak Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı; adres aramalarında çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

Soruşturma bulguları ve adli süreç

Savcılık açıklamasına göre örgüt mensupları "sahacı" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla hesap temini yaptı; farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden hesaplar açtırıldı, GSM hatları çıkarıldı ve bazı hesaplar adına paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturuldu. Bu hesaplar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis eylemlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca kimi hesap sahiplerinin 0850'li hatlar ile ülke genelinde dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları tespit edildi.

MASAK'tan temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda, şüpheli hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacmi tespit edildi.

Kahramanmaraş'a getirilen şüphelilerden, emniyetteki işlemler ve hastane işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 15i tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon çerçevesinde bir şüphelinin aranmaya devam ettiği öğrenildi.

