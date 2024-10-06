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Kahramanmaraş'ta Baraj Göletine Düşen Araçta Trajik Kaza

Kahramanmaraş'ta bir otomobil Sır Barajı'na düştü, sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 10:48
Kahramanmaraş'ta Baraj Göletine Düşen Araçta Trajik Kaza

Kahramanmaraş'ta Trajik Olay

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı göletine düşen bir otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Halit Halebi, gece balık avlamak amacıyla 46 MA 9162 plakalı aracıyla İsmailli Mahallesi'nde bulunan baraj gölüne gitti.

Olayın Gelişimi

Henüz bilinmeyen bir sebeple Halebi’nin içinde bulunduğu otomobil gölete düştü. Sürücünün eve dönmemesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme

Dalgıçların müdahalesiyle göletteki otomobilden çıkarılan Halit Halebi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Halebi’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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