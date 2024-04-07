Kahramanmaraş'ta "Canık Çetesi" çökertildi: Yüklü miktarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahların ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca elebaşı Ahmet Canık'ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2023 ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasında toplamda 424 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı ve organize suç örgütlerine göz açtırılmayacağını belirtti.

Mahzen-26 Operasyonları kapsamında Kahramanmaraş merkezli iki ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Canık Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatlarına el konulduğu belirtildi.

Yerlikaya, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların başarısı için tebriklerini ileterek, milletin desteğinin kendileriyle olduğunu ifade etti.