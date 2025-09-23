Kahramanmaraş'ta Çiftçiler Akdarıyı Dronla Kuşlardan Koruyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde akdarı yetiştiricileri, hasat öncesi ürünlerini kuşlardan korumak için torpil, siren ve ilk kez dron kullanıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:59
İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde akdarı yetiştiren çiftçiler, hasat öncesinde ürünlerini kuşlardan korumak amacıyla ilk kez dronla nöbet tutmaya başladı.

Geleneksel yöntemler yetersiz kaldı

Türkoğlu Sağlık Ovası'nda yıl boyunca emek vererek akdarı yetiştiren üreticiler, hasat zamanı yaklaşırken ürünlerinin kuşlar tarafından zarar görmemesi için yoğun çaba harcıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giden çiftçiler, geleneksel yöntemlerle kuşları uzaklaştırmayı sürdürüyor.

Bu yöntemler arasında torpil tabancası patlatma, traktörlere takılan sirenlerle devriye atma ve motosikletlerle tarlalar arasında gürültü çıkarma yer alıyor. Ancak bu uygulamalar yetersiz kaldığında çiftçiler bu yıl yeniliğe başvurarak dron kullanmaya başladı.

Çiftçilerin anlatımı

Çiftçilerden Mustafa Polat, kuşların akdarıyı çok sevdiğini belirterek, "Eğer nöbet tutmazsak mahsulümüze çok ciddi zarar veriyorlar. Bu yıl dron kullanmaya başladık. Kullandığımız hiçbir yöntem kuşlara zarar vermiyor, sadece gürültü çıkararak uzaklaştırıyor." dedi.

Halil Oğul ise kuşların genellikle gün ağarmaya başladığı saatlerde tarlalara geldiğini ifade ederek, "Her gün nöbet için tarlaya geliyoruz. Hayvanlara çok önem veriyoruz, onlara zarar vermemeye çalışıyoruz. Kuşları korkutmak için kutunun içine bilye koyup sallıyoruz, teneke ve davul çalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler, hem geleneksel hem de teknolojik yöntemleri bir arada kullanarak akdarı hasadını kuş zararından korumayı hedefliyor.

