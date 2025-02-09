Kahramanmaraş'ta Deneyap Atölyesi Proje Şenliği Coşkusu

Kahramanmaraş'ta Deneyap Atölyesi Proje Şenliği Düzenlendi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği"ne katıldı. Baykar Konteyner Kent'te düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Hıdır, şehirde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençler İçin Teknoloji Fırsatları

Teknoloji atölyelerinin gençler için sağladığı fırsatları vurgulayan Hıdır, "Kahramanmaraş'ta, hem Baykar Konteyner Kent'te hem de Necip Fazıl'da bulunan eğitim çadırlarımızda, binden fazla öğrencimiz teknoloji ve bilimle buluştu. Ayrıca, Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, 300'den fazla öğrencimiz teknoloji temelli eğitimlerini almaya devam etmekte." dedi.

Felaketin Ardından Umut ve Azim

Türkiye'nin belli başlı felaketler yaşadığını ancak devlet ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bölgenin yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Hıdır, sözlerine şöyle devam etti: "Bu topraklar, sadece yaşanan felaketlerin izlerini değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın umudunu ve azmini taşıyor. Sizler, tüm zorluklara rağmen öğrenmeye ve üretmeye devam ederek, gerçek bir başarı hikayesi yazdınız. Bu süreçte Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle ve eğitim çadırlarımız sayesinde, binlerce öğrencimiz teknoloji ile tanışma ve üretim kültürünü deneyimleme fırsatını buldu."

Programa, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş'ta "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği"ne katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş'ta "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği"ne katıldı.