Kahramanmaraş'ta Devrilen Ambulanstaki 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Kahramanmaraş'ta ambulansta yaşanan kaza sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:09
Kahramanmaraş'ta Devrilen Ambulanstaki 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleşen bir kaza, 3 sağlık personelinin yaralanmasına neden oldu. Akif Ö. idaresindeki 46 BL 658 plakalı ambulans, buzlanma nedeniyle Nurhak-Elbistan kara yolu Barış Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen ambulansın sürücüsü ile birlikte toplamda 3 sağlık personeli yaralandı.

Yaralı sağlık personelleri, hızla Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Kaza, buzlanmanın öncü olduğu bir kazaya dönüşürken, sürücülerin ve sağlık personelinin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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