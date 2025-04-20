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Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Miting Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen yürüyüşte Filistin'e destek verildi ve İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 20:39
Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Miting Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Miting Düzenlendi

İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Onikişubat Parkı önünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bir araya gelmesiyle başladı.

Katılımcılara, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Gazze'ye direnişe bin selam" gibi sloganlar atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Grup adına bir açıklama yapan Ülfet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdürrahim Taylan, İsrail'in Filistin'deki insanlık suçlarına dikkat çekti. Taylan, "İsrail, 80 yıldır çocuk, kadın, bebek ve yaşlı demeden öldürerek insanlık suçu işlemektedir," dedi.

Taylan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze halkına karşı işlenen tarihin gördüğü en barbar yöntemleri vurgulayarak, "Sivillerin hayatını devam ettirebileceği yaşam alanı bırakılmamıştır. Binaların yüzde 80’i yıkıldı ve 2 milyondan fazla insan abluka altında soykırıma uğratılmaktadır," ifadelerini kullandı.

Başkan Taylan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını ve İslam alemini ile dünya halklarını Filistin halkına destek olmaya davet etti.

Etkinliğe, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Irfan Karatutlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye...

İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye...

İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

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