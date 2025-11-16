Kahramanmaraş’ta İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Yaralandı

Kahramanmaraş Onikişubat Şazibey Mahallesi'nde iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hafif şekilde yaralandı; itfaiye sağlık ekiplerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:28
Olay Onikişubat, Şazibey Mahallesi’ndeki inşaatta gerçekleşti

Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaattaki iskele çöktü. Yere düşen işçi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

