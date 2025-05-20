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Kahramanmaraş'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kahramanmaraş'ta KSÜ öğrencileri, Filistin'e destek için yürüyüş düzenleyerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:19
Kahramanmaraş'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kahramanmaraş'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Öğrenci topluluklarının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, rektörlük kavşağı önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önüne kadar ilerledi.

Açıklama Yapan Seher Taş'tan Çağrı

Grup adına açıklama yapan İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu üyesi Seher Taş, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal, soykırım ve tehcirin 75 yıldır devam ettiğini belirtti. Filistin’in haklı davasının yanında olduklarını vurgulayan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplumu, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm cinayetlerin hesabını sormaya ivedilikle davet ediyoruz. Yaşanan katliamlara sessiz kalan, görmezden gelen tüm uluslararası kuruluşları kınıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları; insanlığa, vicdana ve meşruiyete önem veren tüm siyasi aktörleri, ablukanın sona erdirilmesi ve Siyonist yönetimin işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini sağlayacak her türlü seçeneği masaya yatırmaya çağırıyoruz."

Yürüyüşe, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile birlikte akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. KSÜ öğrenci topluluklarının öncülüğünde, rektörlük kavşağı önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. KSÜ öğrenci topluluklarının öncülüğünde, rektörlük kavşağı önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

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