DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.130.216,17 -0,13%

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak trafiği olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:15
Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Sıkıntılara Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek birçok cadde ve sokakta su birikintileri meydana getirdi.

Trafikte Zorluklar ve Kazalar

Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin oluştuğu bazı bölgelerde ise trafik kazaları yaşandı.

Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, şehre bağlı bazı alanlarda oluşan su birikintileri nedeniyle yaşam alanları olumsuz etkilendi.

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde...

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde...

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marine Le Pen'in Yolsuzluk Davası: 2027 Seçimlerine Aday Olup Olmayacağı Belirsiz
2
Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Açıklamalarını 'Küstahça' Buldu
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 33'e Yükseldi: 13'ü Çocuk
4
Mersin Bozyazı'da Serada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
5
Gaziantep'te 4 Araçla Kaza: 12 Yaralı
6
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
7
İzmir'de Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz: Ekipler Ramazan Bayramı'nda Görevde

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!