Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Sıkıntılara Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek birçok cadde ve sokakta su birikintileri meydana getirdi.

Trafikte Zorluklar ve Kazalar

Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin oluştuğu bazı bölgelerde ise trafik kazaları yaşandı.

Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, şehre bağlı bazı alanlarda oluşan su birikintileri nedeniyle yaşam alanları olumsuz etkilendi.

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.