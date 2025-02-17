Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davasında Gelişmeler

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'la ilgili davada 76 can kaybı ve 7 sanığın yargılaması devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:58
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davasında Gelişmeler

Kahramanmaraş'ta Deprem Davalarında Yeni Gelişmeler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne sebep olan davada, 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Duruşmada Hazır Bulunan ve Katılmayan Sanıklar

Duruşmaya katılan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Diğer tutuksuz sanık Hüseyin N. ile müştekiler ve taraf avukatları salonda yer aldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar ise Atilla Ö., Ahmet D., Lütfi T., Nebi K. ve firari sanık Mustafa Timurbanga oldu.

Sanıkların Savunmaları ve Mahkeme Süreci

Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan tutuksuz sanık Hüseyin N., Ebrar Sitesi'nde apartman görevlisi olarak çalıştığını, inşaat sürecine dair bilgisi olmadığını belirterek beraatini talep etti. Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi K Blok için hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, inşaatın yasal çerçevelere uygun inşa edildiğini iddia etti.

Tepebaşı, “Bu yapı kooperatif marifetiyle yapıldı ve detaylı incelemeler sonucunda inşaatın güvenli bir şekilde inşa edildiğini belirttim. Yasal olarak tüm gereklilikler yerine getirildi,” şeklinde savunmada bulundu.

Müşteki Tuğçe Demir'in Açıklamaları

Müşteki Tuğçe Demir, tutuksuz sanık Ahmet D. hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen, sanığın yakalanamadığını ve kırmızı bülten talebinde bulunduğunu ifade etti. Demir, Ebrar Sitesi'nde gerçekleşen kura çekiminde mağdur ailelere ev çıkmadığını, sanıkların hak sahipliği ile ev sahibi olduklarını aktardı.

Mahkemenin Kararı ve Sürecin Devamı

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını dinledikten sonra tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Ahmet D.'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 26 Mart tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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