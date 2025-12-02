Kale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 tutuklama

Kale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Denizli'de yürütülen operasyonda 5 şüpheliden biri tutuklandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen baskınlarda, belirlenen adreslerde aramalar yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddelere ulaşıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 2 bin 220 gram kubar esrar, 105 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet Lyrica hap ve 140 kullanımlık sentetik kannabinoid bulunurken, söz konusu maddeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı; operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliten 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, Kale’de uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

