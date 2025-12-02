Kale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 tutuklama

Denizli Kale'de jandarma operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 5 gözaltından 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:35
Kale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 tutuklama

Kale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Denizli'de yürütülen operasyonda 5 şüpheliden biri tutuklandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen baskınlarda, belirlenen adreslerde aramalar yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddelere ulaşıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 2 bin 220 gram kubar esrar, 105 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet Lyrica hap ve 140 kullanımlık sentetik kannabinoid bulunurken, söz konusu maddeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı; operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliten 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, Kale’de uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA...

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI.

