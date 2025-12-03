Kalkan Açıklarında Lüks Tekne Alev Alev Yandı — Dron Görüntüleri

Kalkan açıklarında lüks tekne alev alev yandı

Olay ve müdahale

Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan açıklarında, Kaş’tan Marmaris’e seyir halinde olan bir lüks teknede saat 12.00 civarında yangın çıktı. Durumu fark eden tekne kaptanı yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi; ayrıca jandarma ve sağlık ekipleri limana intikal etti. Sahil Güvenlik ekipleri yoğun duman yükselen tekneye hızlıca ulaşarak, kaptanı botla güvenli bir noktaya aldı.

Destek ve hasar

Yangına müdahale sürerken, Kalkan Yelken Spor Kulübü’nden bir tekne de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kıyıya çekilmeye çalışılan teknenin bir süre sonra büyük bölümünün yandığı görüldü.

Dron görüntüleri ve soruşturma

Yangın anları dron kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

