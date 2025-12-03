Kalkan Açıklarında Lüks Tekne Alev Alev Yandı — Dron Görüntüleri

Kalkan açıklarında seyir halindeki lüks teknede çıkan yangın, Sahil Güvenlik müdahalesiyle kaptanın kurtarılması ve dron kayıtlarıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:12
Kalkan Açıklarında Lüks Tekne Alev Alev Yandı — Dron Görüntüleri

Kalkan açıklarında lüks tekne alev alev yandı

Olay ve müdahale

Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan açıklarında, Kaş’tan Marmaris’e seyir halinde olan bir lüks teknede saat 12.00 civarında yangın çıktı. Durumu fark eden tekne kaptanı yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi; ayrıca jandarma ve sağlık ekipleri limana intikal etti. Sahil Güvenlik ekipleri yoğun duman yükselen tekneye hızlıca ulaşarak, kaptanı botla güvenli bir noktaya aldı.

Destek ve hasar

Yangına müdahale sürerken, Kalkan Yelken Spor Kulübü’nden bir tekne de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kıyıya çekilmeye çalışılan teknenin bir süre sonra büyük bölümünün yandığı görüldü.

Dron görüntüleri ve soruşturma

Yangın anları dron kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ KALKAN AÇIKLARINDA SEYİR HÂLİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN VE SAHİL GÜVENLİK...

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ KALKAN AÇIKLARINDA SEYİR HÂLİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KAPTANININ KURTARILDIĞI TEKNENİN YANMA ANLARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ KALKAN AÇIKLARINDA SEYİR HÂLİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN VE SAHİL GÜVENLİK...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?