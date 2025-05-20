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Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Kamerun Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Tchatchouwo, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 22:37
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da Kamerun Milli Günü Resepsiyonu

Kamerun'un 53'üncü Ulusal Günü Ankara'da düzenlenen bir resepsiyon ile kutlandı. Etkinlik, bir otelde gerçekleşti ve davetliler arasında Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ile Türkiye'nin Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay yer aldı.

Etkinliğin Başlangıcı ve Kutlama Teması

Resepsiyon, geleneksel Kamerun dans gösterisi ile başladı ve iki ülkenin milli marşlarının seslendirilmesiyle devam etti. Büyükelçi Tchatchouwo, etkinlikte yaptığı konuşmada, barış ve refaha odaklanmış bir Kamerun teması altında ülkesinin birlik, çeşitlilik ve barış kültürünü kutlamak üzere bir arada olduklarını dile getirdi.

Kamerun’un Uluslararası Diplomasi Vurgusu

Tchatchouwo, Kamerun'un uluslararası arenada barış ve diyalogdan yana aktif bir diplomasi yürüttüğünü belirterek, ünlü Antalya Diplomasi Forumu'ndaki temsiline dikkat çekti. Ayrıca, 2024'te İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'ne ev sahipliği yapacaklarını ve Türkiye'nin de başkanlık görevi üstleneceğini hatırlattı.

Büyükelçi, Türkiye-Kamerun ilişkilerinin stratejik düzeyde olduğunu belirtti ve 2026'da Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapacakları bilgisini paylaşarak, Türkiye'nin katılımını şimdiden teyit ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin Destek Vurgusu

Bakan Yardımcısı Alpay, Türk milleti adına Kamerun hükümetine ve halkına tebriklerini sunarak, Türkiye'nin Kamerun halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Alpay, Türkiye-Kamerun ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirtti ve üst düzey ziyaretlerin bu ilişkileri daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve ürün ikramıyla sona erdi.

Kamerun Milli Günü, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda, Kamerun'a...

Kamerun Milli Günü, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda, Kamerun'a özgü dans gösterileri yapıldı.

Kamerun Milli Günü, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda, Kamerun'a...

Kamerun Milli Günü, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda, Kamerun'a özgü dans gösterileri yapıldı.

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