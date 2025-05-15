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Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi

Kamu Denetçileri, 2024 Yıllık Raporu kapsamında TBMM'de milletvekillerine faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:46
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi

Kamu Denetçileri, TBMM'de Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Kamu Denetçileri, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yıllık Raporu kapsamında, TBMM'de milletvekillerine faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantının başkanlığını AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal yürütürken, Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, sunumuyla önemli veriler paylaştı.

Başvuru Sayıları ve Etkili Çalışmalar

Yalçın, 2024 yılı itibarıyla birimlerinde tamamlanan toplam 2147 dosya olduğunu açıkladı ve kadın, çocuk, engelli hakları ile sosyal hizmetler alanındaki başvuruların sayısının 947 olduğunu belirtti. "Biz, Meclis'ten aldığımız güçle tek bir başvuru üzerinden karar alarak, on binlerce insanı etkileyen çözümler üretebiliyoruz," ifadelerini kullandı.

Örnek Çalışmalar ve Genelgeler

Sürücülerin ehliyet yenileme zorunluluğuna da değinen Yalçın, cezaevinde olan bireylerin başvuru yapamamaları nedeniyle yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturduklarını dile getirdi. "Bu konuda üç başvuru alarak genelge çıkartılmasına zemin hazırladık," dedi. Ayrıca, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili yapılan çalışmaların, cezaların tebligat süreleri üzerinde olumlu etki yarattığını aktardı.

Çocukların Suç İşleme Oranı Üzerine Veriler

Kamu Denetçisi Yalçın, risk grubundaki çocukların suç işleme oranlarının arttığını gösteren verileri Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaştıklarını açıkladı. Pilot ilçelerde çocuklara yönelik çalışmalara başlanacağı müjdesini verdi.

Başvuru Alanları ve İstatistiklerin Önemi

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, kamu personeli sistemindeki ihtilaflarla ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını vurgulayarak, temel başvuru konuları arasında atama, mali haklar ve disiplin cezalarının bulunduğunu ifade etti. 2024 yılında bu alanlarda 3.170 başvuru gerçekleşti.

Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, 2024 yılı içerisinde çalışma ve sosyal güvenlik alanında 1039 başvuru aldıklarını belirterek, bağlanan SSK emekli aylıkları arasındaki farklılıkların ilerleyen yıllarda sorun yaratabileceğinin altını çizdi.

Kamu Denetçisi Özcan Yıldız, yabancı dil sınavlarının (YDS) sayısını artırmak ve özel okullardaki fahiş zammı kontrol altına almak için aldıkları önlemleri paylaştı. Yıldız, eğitim verilmesi gereken alanlarda özel rapor çıkartacaklarını ve 2024 yılı için çeşitli başvuru sayılarının detaylarını aktardı.

TBMM Dilekçe Komisyonu İle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma...

TBMM Dilekçe Komisyonu İle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Başkanvekili AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu İle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma...

TBMM Dilekçe Komisyonu İle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Başkanvekili AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal (ortada) başkanlığında toplandı.

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