Kamu Personel Alımı Seferberliği: DHMİ, Sahil Güvenlik ve Ticaret Bakanlığı İlanları

DHMİ, Sahil Güvenlik ve Ticaret Bakanlığı Kasım 2025’te yüzlerce personel alımı yapacak. Başvuru tarihleri, KPSS şartları ve sınav süreçleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 19:28
Kamu Kurumlarında Büyük Personel Alımı: DHMİ, Sahil Güvenlik ve Ticaret Bakanlığı İlanları Yayımlandı

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen ve KPSS sonuçlarını bekleyen adayları ilgilendiren ilanlar yayımlandı. Kasım ayı sonuna doğru Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı farklı kadrolarda toplam yüzlerce personel alımı gerçekleştirecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) — 48 ARFF Memuru

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki havalimanlarının yangınla mücadele ve kurtarma ekiplerini güçlendirmek amacıyla 21 farklı havalimanında görevlendirilmek üzere toplam 48 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memuru alacak.

KPSS Şartı: Adayların 1 Eylül 2024 tarihinde yapılan KPSS'de KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmaları zorunludur.

Başvuru Takvimi: Başvurular 14 Kasım 2025 tarihinde başladı ve 21 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru Yöntemi: Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak. Posta veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

DHMİ Sınav ve Seçim Süreci

KPSS puanına göre en yüksek puandan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday (toplam 240 kişi) yazılı sınava davet edilecek. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar uygulamalı sınava çağrılacak. Nihai başarı listesi KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı — Çeşitli Branşlarda Memur Alımı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için merkez ve taşra teşkilatlarındaki eksiklikleri gidermek amacıyla çeşitli branşlarda devlet memuru alımı yapacağını duyurdu.

Alım Yapılacak Kadrolar: İhale/Kontrat Uzmanı, Beden Eğitimi Öğretmeni, Su Ürünleri Öğretmeni, Arama Kurtarma Uzmanı, Grafiker ve Memur (Mal Sorumlusu / Taşra Teşkilatı) gibi çeşitli unvanlarda personel alınacak.

Başvuru Takvimi: Başvurular 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

KPSS Şartı: Adayların 2024 KPSS'ye girmiş olmaları ve uzman/öğretmen kadroları için KPSSP03, memur kadroları için KPSSP93 puan türünden asgari puanı almış olmaları gerekiyor.

Yaş ve Diğer Şartlar: Adayların 18 yaşını tamamlamış (17 Kasım 2007 ve öncesi doğumlu) ve 36 yaşından gün almamış (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu) olmaları, başvurulacak pozisyonun mezuniyet şartlarını taşımaları ve askerlikle ilişiği bulunmaması aranıyor.

Ticaret Bakanlığı — Toplam 95 Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla toplam 95 kişilik istihdam duyurdu. Bu alımın 65'i sözleşmeli, 30'u kadrolu pozisyonlar için olacak.

Kadro Dağılımı: Sözleşmeli (65): 32 Gümrük Muhafaza Memuru, 12 Destek Personeli, 8 Büro Personeli, 7 Mühendis, 6 Gemi Adamı. Kadrolu (30): 18 Memur, 10 Mühendis, 2 Kimyager.

Başvuru Takvimi: Başvurular 24 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru Kanalı: Başvurular e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı bölümünden veya doğrudan kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İlanların ayrıntıları ve pozisyonlara ilişkin koşullar Resmi Gazete ve Kariyer Kapısı duyurularında yer almaktadır. Adayların başvuru tarihlerine ve aranılan şartlara dikkat etmesi önem taşımaktadır.

