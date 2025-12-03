Kapadokya Sisle Kaplandı: Sıcak Hava Balonları İptal Edildi

Kapadokya sabah yoğun sise büründü; peribacaları ve vadiler gizemli görüntüler oluşturdu, görüş 20 metreye kadar düştü ve sıcak hava balonları iptal edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:18
Kapadokya Sisle Kaplandı: Sıcak Hava Balonları İptal Edildi

Kapadokya Sisle Kaplandı: Sıcak Hava Balonları İptal Edildi

Peribacaları ve vadiler, yoğun sis altında masalsı görüntüler oluşturdu

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan, Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü.

Peribacaları, vadiler ve sıcak hava balonlarının kalkış alanları, yoğun sis bulutu altında gizemli görüntüler oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi ve bölgedeki doğal oluşumlar bulutların içinde kaybolurken fotoğraf karelerine kartpostallık sahneler yansıdı.

Nevşehir merkez ile Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Avanos çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sisli Kapadokya manzarasını hayranlıkla izledi, ancak oluşan yoğun sis bazı planları sekteye uğrattı.

Sıcak hava balon turları iptal edildi; yoğun sis, balonların güvenli kalkışını engellediği için uçuşlar gerçekleştirilemedi. Bu durum, turistlerin bölgedeki vadileri, peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatını da ortadan kaldırdı.

Sıcak Hava Balon Pilotu Tangut Demir yaptığı açıklamada: "Bugün olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Şu anda bölgemizde yoğun sis var. Bulutlu havalarda ve gün doğumunda Kapadokya bir başka güzel oluyor. Fakat bugün bulut değil yoğun sis var. Misafirlerimiz bugün görsel şölenden mahrum kaldılar. Planlarımızı yarın sabah için yapıyoruz" dedi.

Ziyaretçilerden Endonezyalı turist Ceria Lestari ise, "Türkiye’ye ailemle birlikte geldik. Türkiye’nin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemize göre çok farklı. Özellikle Kapadokya muhteşem. Bugün sabah balonlara binebilmek için çok erken uyandık. Hava çok soğuk ve sisli. Bu nedenle balonlar uçmadı. Eğer ki fırsatım olursa buraya tekrar gelmek ve bu deneyimi yaşamak isterim" ifadelerini kullandı.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN, TÜRKİYE’NİN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ...

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN, TÜRKİYE’NİN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ KAPADOKYA, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS İLE BİRLİKTE ADETA MASALSI BİR ATMOSFERE BÜRÜNDÜ.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN, TÜRKİYE’NİN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite
2
Avcılar'da Trafik Tartışması Cinayetle Sonlandı: Kamera Görüntüsü Ortaya Çıktı
3
Manisa'da 'Mahalle Afet Gönüllüleri' Başlıyor — 72 Saatlik Eğitimle İlk Müdahale
4
Laparoskopik Cerrahiyle Hızlı İyileşme ve Onkoplastik Yaklaşımlar
5
Bursa'da 3 Milyonluk Kaçak Cep Telefonu ve USB Kablo Operasyonu
6
Kefken Açıklarında Gemi Yangını: 25 Mürettebat Kurtarıldı, Hastaneye Sevk Edildi
7
Yenişehir'de kayıp: Mantar toplamak için giden İsmail Kaya'dan haber yok

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği