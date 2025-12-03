Kapadokya Sisle Kaplandı: Sıcak Hava Balonları İptal Edildi

Peribacaları ve vadiler, yoğun sis altında masalsı görüntüler oluşturdu

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan, Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü.

Peribacaları, vadiler ve sıcak hava balonlarının kalkış alanları, yoğun sis bulutu altında gizemli görüntüler oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi ve bölgedeki doğal oluşumlar bulutların içinde kaybolurken fotoğraf karelerine kartpostallık sahneler yansıdı.

Nevşehir merkez ile Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Avanos çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sisli Kapadokya manzarasını hayranlıkla izledi, ancak oluşan yoğun sis bazı planları sekteye uğrattı.

Sıcak hava balon turları iptal edildi; yoğun sis, balonların güvenli kalkışını engellediği için uçuşlar gerçekleştirilemedi. Bu durum, turistlerin bölgedeki vadileri, peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatını da ortadan kaldırdı.

Sıcak Hava Balon Pilotu Tangut Demir yaptığı açıklamada: "Bugün olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Şu anda bölgemizde yoğun sis var. Bulutlu havalarda ve gün doğumunda Kapadokya bir başka güzel oluyor. Fakat bugün bulut değil yoğun sis var. Misafirlerimiz bugün görsel şölenden mahrum kaldılar. Planlarımızı yarın sabah için yapıyoruz" dedi.

Ziyaretçilerden Endonezyalı turist Ceria Lestari ise, "Türkiye’ye ailemle birlikte geldik. Türkiye’nin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemize göre çok farklı. Özellikle Kapadokya muhteşem. Bugün sabah balonlara binebilmek için çok erken uyandık. Hava çok soğuk ve sisli. Bu nedenle balonlar uçmadı. Eğer ki fırsatım olursa buraya tekrar gelmek ve bu deneyimi yaşamak isterim" ifadelerini kullandı.

