Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı araçta döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş 23 kilo 820 gram skunk ele geçirildi; şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:03
Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı otomobilin döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş 23 kilo 820 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik yürütülen risk analiz çalışmaları kapsamında Kapıkule gümrük sahasına giriş yapan yabancı plakalı aracı takibe aldı.

X-Ray taramasında yoğunluk tespit edilen araçta, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, aracın döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş halde 23 kilo 820 gram skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

