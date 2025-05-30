Kapıkule'de Tırda 12 Bin 770 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Tarihi Eser Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, bir tırda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ve 400 takı ile obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı.

Tırın Seferi ve Yakalanan Eşyalar

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polonya'ya gitmek üzere Konya'dan hareket eden tırı Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurdu. Yapılan detaylı aramalarda, tarihi eser niteliğinde olan eşyalar ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilen objeler arasında çok sayıda sikke ve çeşitli takılar yer alırken, gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.