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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, NATO Komutanı Donahue ile Görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Müttefik Kara Komutanı Orgeneral Donahue ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:14
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, NATO Komutanı Donahue ile Görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı ve NATO Müttefik Kara Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile kritik bir görüşme yaptı.

Bu önemli buluşma, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "ABD Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı ve NATO Müttefik Kara Komutanı Orgeneral Christopher Donahue, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu makamında ziyaret etti," ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, Donahue'nin ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaşılarak, görüşmenin önemine dikkat çekildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı ve NATO Müttefik Kara Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Avrupa ve Afrika Kara Ordusu Komutanı ve NATO Müttefik Kara Komutanı Orgeneral Christopher Donahue ile bir araya geldi.

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