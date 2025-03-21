Kara Yollarında Trafik Durumu: Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Trafik Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, yol durumu şu şekilde:

TEM Otoyolu Çalışmaları

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasındaki muhtelif kesimlerde, 22.00-06.00 saatleri arasında yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacaktır.

Aydın-Denizli Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki bağlantı yolunda, otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yoldan çift yönlü sürdürülmektedir.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde, üstyapı ve köprü çalışmalarından dolayı Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, diğer şeritten kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Konya-Afyonkarahisar Yolu

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Sızma Mahallesi mevkisinde yapılan köprülü kavşak inşaatı nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uymaları önem taşımaktadır.

Anamur-Aydıncık Yolu

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Gediz-Hisarcık Yolu

Gediz-Hisarcık yolunun 33-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleşmekte ve bazı kesimlerde servis yolu kullanılmaktadır.

Tirebolu-Doğankent Yolu

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki yapım ve genişletme çalışmaları yüzünden ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sürdürülmektedir.

Söğüt-Korkuteli Yolu

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tosya-Osmancık Yolu

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Bitlis-Mutki Yolu

Bitlis-Mutki yolunun 15-17. kilometrelerinde sürdürülen heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.