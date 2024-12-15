Kara Yollarında Yoğun Çalışmalar: Sürücüler Dikkat!

Kara Yollarında Yoğun Çalışmalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle, bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uyulması gerekiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda Değişiklikler

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme 2 numaralı çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları nedeniyle, yıl sonuna kadar ulaşım yalnızca 1 numaralı çıkış gişesinden sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu’nda Kontrol Gerekiyor

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Çevreyolu Kavşağı 0-1. kilometrelerinde, Niğde istikametindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam etmekte.

Üstyapı Onarımları Sürüyor

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Erzin ve Gözeneler kavşakları çevresinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul'da Bölgesel Çalışmalar

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-İzmir Yolunda Kapalı Yol

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, yan yola yönlendiriliyor.

Tünel ve Üst Geçit Çalışmaları

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde, Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametinde gizli buzlanma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ayrıca, Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37. kilometresinde (Akçaabat-Darıca mevkisi) yaya üst geçidi altyapı imalat çalışması münasebetiyle, bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Diğer Yollar Üzerindeki Çalışmalar

Seydikemer-Söğüt yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ek olarak, Kelkit-Erzincan il sınırı devlet yolunun 55-57. kilometrelerinde Sansa-1 Köprüsü'ndeki derz dolgu yenileme çalışmaları dolayısıyla Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı ve ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 57. kilometresindeki Sadi Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sonucunda ulaştırma, Diyarbakır istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülmektedir.