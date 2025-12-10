Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Van'da yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi

Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yolları ekipleri bölgedeki kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da önceki gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Başkale’de 6 ve Gürpınar ilçesinde 9 olmak üzere toplam 15 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapalı yolları açmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan, 3 bin rakımı ile Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi’nde yoğun kar yağışı sürüyor. Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı, ulaşım aksadı.

Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye kar küreme araçları sevk ederek kar temizleme ve yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

