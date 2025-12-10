DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışmaları sürüyor; Van'da 15 yerleşim yolu kapandı, Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü kar küreme araçlarıyla müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:58
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Van'da yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi

Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yolları ekipleri bölgedeki kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da önceki gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Başkale’de 6 ve Gürpınar ilçesinde 9 olmak üzere toplam 15 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapalı yolları açmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan, 3 bin rakımı ile Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi’nde yoğun kar yağışı sürüyor. Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı, ulaşım aksadı.

Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye kar küreme araçları sevk ederek kar temizleme ve yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE' İN EN YÜKSEK GEÇİDİ OLAN KARABET GEÇİDİ DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI KARAYOLLARI...

TÜRKİYE' İN EN YÜKSEK GEÇİDİ OLAN KARABET GEÇİDİ DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI KARAYOLLARI EKİPLERİ BÖLGEDE ÇALIŞAMALARNI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

TÜRKİYE' İN EN YÜKSEK GEÇİDİ OLAN KARABET GEÇİDİ DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI KARAYOLLARI...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar