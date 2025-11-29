Karabük’te Ergenekon Mahallesi’nde Yeni Bulvar ve Altyapı Çalışmaları İncelendi

AK Parti heyeti, Ergenekon Mahallesi'ndeki 2 bin metrelik bulvar, dere ıslahı, asfalt ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:36
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Ergenekon Mahallesi’nde Karabük Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme rotası ve kapsam

Teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği heyet, mahalleye gelerek Atatürk BulvarıŞirinevler, Adatepe, Yeşil ve Yenişehir mahallelerine bağlayan Safir Sokak üzerindeki çalışmaları inceledi.

Heyet, 2 bin metrelik yeni bulvar düzenlemesi, dere ıslahı ve çevresel iyileştirmeler, asfalt serimi, kaldırım ve yaya yolu yenilemeleri, peyzaj uygulamaları ve modern aydınlatma sistemlerinin yapıldığı alanı gezdi; Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Yetkililerden değerlendirme

Çetinkaya, çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığını ve güzergâhın tek yönlü trafiğe açıldığını, bu çalışmaların sadece Ergenekon’a değil çevresindeki yerleşim yerlerine de uzun yıllar hizmet vereceğini ifade etti.

İncelemenin sonunda bir açıklama yapan Milletvekili Cem Şahin, "Karabük’ün altyapısını güçlendiren bu kapsamlı çalışma, şehrimizin geleceği açısından son derece kıymetlidir. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve modern bir yaşam alanına kavuşması için belediyemizle birlikte sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç da açıklamasında şunları ifade etti: "Ergenekon ve çevre mahallelerde yürütülen altyapı yatırımları, uzun yıllardır biriken sorunları çözmeye yönelik güçlü bir adımdır. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin çehresi tamamen değişecek, vatandaşlarımız çok daha sağlıklı bir altyapıya kavuşacaktır."

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ise, "Belediyemizin Karabük genelinde hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı projelerini yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar, şehrimizin kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunuyor. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

