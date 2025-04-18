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Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Karabük'te uzun süredir aranan firari hükümlü M.Ç., polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:27
Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Karabük'ü Sarsan Olay: M.Ç. Yakalandı

Karabük'te, uzun süredir halkı tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Yoğun bir operasyon sonucunda, hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli firari hükümlü yakalandı.

Karakabük Polisi Alarma Geçti

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.'nin peşine düştü. Ekipler, gece gündüz demeden yürüttükleri istihbarat çalışmaları ve rutin kontrollerle, bu kaçak şahsın izine ulaşmayı başardı.

Kimlik Kontrolünde Şok Gelişme

Yapılan kontrollerde, durdurulan şüphelinin polise başkasına ait kimlik bilgileri ibraz ettiği belirlendi. Bu durum, ekiplere firari ismin tespit edilmesi için kritik bir ipucu sağladı.

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Sahte Kimlik Oyunu Bozdu

Kararlı çalışmalar sonucunda, şüphelinin gerçek kimliği açığa çıktı. Sahte kimlik kullanan şahsın, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık ve Kaçakçılık Geçmişi

M.Ç., toplum güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarıyla adını duyurmuştu. Ancak, Karabük polisinin titiz takibi, bu kaçış öyküsünü sonlandırdı. Gerçek kimliğinin anlaşılmasının ardından panikleyen M.Ç., kaçmaya çalıştı. Fakat, güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle yakalanarak etkisiz hale getirildi.

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