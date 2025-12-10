Karabük'te Metruk Binaların Yıkımı Sürüyor

Karabük Belediyesi, şehir genelinde güvenlik riski oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Aydınlıkevler Mahallesi Rüstem Paşa Caddesi’nde uzun süredir kullanılmayan ve çevre açısından tehlike oluşturan bir metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Gerçekleştirilen çalışma ile bölgede güvenlik ve çevre düzeni bakımından önemli bir iyileşme sağlanırken, mahalle sakinlerinin talepleri de karşılanmış oldu.

Başkan Çetinkaya'nın Açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Şehrimizin hiçbir noktasında vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden, terk edilmiş ve risk oluşturan yapılara müsaade etmiyoruz. Metruk binaların temizlenmesi hem mahallelerimizin huzuru hem de şehir estetiği için büyük önem taşıyor. Tespit ettiğimiz tüm yapılarla ilgili süreci kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediyesi, farklı mahallelerde tespit edilen diğer metruk yapılarla ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

