Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları ve ele geçirilen deliller

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, 25 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.D, O.E, A.D ve A.P. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 45 milyar 496 milyon 815 bin TL tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız GLOCK GEN-5 ibareli bir tabanca, 96 adet tabanca fişeği, toplam 2 milyon 250 bin TL karşılığı 5 senet, suç geliri olduğu değerlendirilen 44 bin TL, müştekilere ait kredi kartları ile alınan-verilen ödemelere ilişkin notların yer aldığı bir ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. ve A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.D. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

